Beveren praatte ondertussen met Zwijndrecht, fusie Lokeren-Moerbeke zit op schema

De avondspits op de E17 in de richting van Gent heeft ter hoogte van Lokeren flink wat moeilijkheden gekend. Daar gebeurden quasi op hetzelfde tijdstip vier verschillende ongevallen op enkele honderden meters van elkaar. In totaal raakten 16 voertuigen betrokken. Het ging om 14 auto's en 2 bestelwagens. De aanrijdingen deden zich allemaal voor op de linkse rijstrook. Volgens enkele betrokkenen was de zichtbaarheid plots bijzonder slecht door een combinatie van opspattend regenwater en een felle laagstaande zon. Toen het verkeer begon af te remmen gingen een aantal bestuurders te bruusk in de remmen waarna er zich zo verschillende botsingen voordeden. Als bij wonder raakte er slechts één persoon gewond. Op 2 voertuigen na moesten alle betrokken wagens getakeld worden, iets wat heel wat tijd in beslag nam. Ook de brandweer had de handen vol met het opruimen van brokstukken, glas en olie. Het ongeval zorgde voor een zeer moeilijke avondspits. Om iets voor 20 u was de rijbaan vrijgemaakt.