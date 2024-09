Beveren opent nieuwe fietstunnel onder het spoor, missing link op F4 in Haasdonk wordt opgelost

In Melsele, bij Beveren, want daar is deze middag de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor officieel geopend. De tunnel in de Gentstraat zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers niet meer over de sporen moeten. Het treinverkeer moet niet meer onderbroken worden, en dat is veel veiliger. Maar het werk op dat traject is nog niet voorbij. Want even verder, ter hoogte van Haasdonk, moet er nog een stukje van de F4 vervolledigd worden. Daar komen nog eens drie nieuwe fietstunnels.