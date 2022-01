Beveren: Omstreden dijkgraaf betaalt minnelijke schikking

Een zware brand heeft gisteravond een schrijnwerkerij in Lokeren helemaal in de as gelegd. De brand ontstond rond halfvijf bij houtbedrijf Podevyn in de Heyerstraat. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak. Een enorme rookpluim was van kilometers veraf zichtbaar. Even werd gevreesd voor vrijgekomen asbestdeeltjes, maar de dakplaten bleken uiteindelijk geen asbest te bevatten. Toch werd aan buurtbewoners gevraagd ramen en deuren gesloten te houden. Omstreeks 18u was de brand onder controle, maar de brandweer zal nog lange tijd moeten nablussen. Niemand raakte gewond, maar de schrijnwerkerij is volledig verwoest. Wat het vuur heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Maar het gaat zo goed als zeker om een accidentele brand.