Twee reeksen lager, in tweede nationale heeft Lokeren-Temse een uitstekende zaak gedaan in de strijd om de titel. Het versloeg gisterenavond Sparta Petegem, één van de concurrenten voorin het klassement. Lokeren-Temse had wel 93 minuten nodig om het verschil te maken, want de 1-0 viel pas diep in de extra tijd.