Het rapport van Dender in 1B is niet echt om over naar huis te schrijven. Dender verloor vrijdagavond van de beloften van Standard, en pakt zo 0 op 9. Dender speelt niet slecht, maar een kwartier voor affluiten komt het wel op achterstand na een doelpunt van Kuavita. Dender krijgt daarna nog genoeg kansen op de gelijkmaker, maar scoren lukt niet. Dender is zo de enige ploeg in de Challenger Pro League die na drie wedstrijden nog geen enkel punt heeft gesprokkeld. Maar panikeren doen ze nog niet in Denderleeuw.