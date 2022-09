Zondag is het misschien zo ver, de eerste Belgische zege in een grote ronde sinds 1978. Ook in Bar Gidon in Geraardsbergen duimen ze dat Remco Evenepoel standhoudt in het de Ronde van Spanje. Het café is één van de officiële supporterscafés van Remco. Nu hij zo goed presteert in de Vuelta, staan er dagelijks mensen aan de deur die lid willen worden.