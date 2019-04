Beveren: Grote rookontwikkeling na brand in achterbouw van huis

25 graden, zo warm was het vandaag in de schaduw. Daar hoor je niet veel mensen over klagen, behalve de Dendermondse ijsberen. Die vonden het veel te warm voor hun jaarlijkse paasduik in het Donkmeer in Berlare. Ze waren met een stuk of 30 dit jaar. Maar veel ijsberen zat er dit jaar dus niet in. Want door het warme weer van de afgelopen dagen was het water maar liefst 10 graden warmer dan vorig jaar. Klein bier dus voor de ijsberen, die veel kouder gewend zijn.