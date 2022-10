Beveren: Grondlegger Remo Frit is voortaan commandeur in de Orde van Leopold II

En we gaan er helemaal uit met beelden uit onze provinciehoofdstad. Want in de Leie, in het centrum van Gent, is gisteren een zeehond gespot. Een buurtbewoner kon het dier filmen terwijl het rustig rondzwom in het water, ter hoogte van de Eedverbondkaai. Vermoedelijk is de zeehond via het Schipdonkkanaal in de Leie terechtgekomen. En dat gebeurt niet vaak, zeggen kenners. Ook op de Schelde in onder meer Temse en Moerzeke zijn de laatste jaren zeehonden gespot. Vaak gaat het over verdwaalde dieren, maar door de verbeterde waterkwaliteit kunnen ze steeds verder stroomopwaarts overleven.