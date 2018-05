In het gehucht Velle bij Temse wordt momenteel volop gewerkt aan de voorbereiding van Festivelle. Dat is een driedaags festival dat komend weekend plaats vindt. Niets bijzonders, zal u misschien zeggen. Maar wel als u weet dat de volledige organisatie in handen is van de medewerkers en ouders van de lokale basisschool. Met de opbrengst van het festival proberen ze geld in te zamelen voor de school. Die zit namelijk in slechte papieren nadat de voormalig directeur er vorig jaar met 115.000 euro schoolgeld vandoor is gegaan.