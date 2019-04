Beveren- en Kennedytunnel worden (eindelijk) uitgerust met GPS-boxen

De motorrijder die woensdag zwaar ten val kwam op de R2 aan de Liefkenshoektunnel in KAllo, is overleden. Woensdag was de man levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij de tunnel uitreed en voor de tolhuisjes de controle over het stuur verloor. Het slachtoffer kwam hard tegen de betonnen boord terecht, de motor schoof bijna 100 meter verder. Na meer dan 20 minuten reanimeren is de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij later aan zijn verwondingen bezweken. Verkeersdeskundigen onderzoeken de oorzaak van het ongeval nu aan de hand van camerabeelden.