Goed nieuws voor Lokeraars die graag gaan shoppen in Albert Heijn. De supermarkt komt namelijk terug naar de stad. In 2014 opende aan de Zelebaan al eens een winkel van de Nederlandse keten, vlak naast een Delhaizewinkel. Het was toen zelfs de grootste vestiging in ons land. Maar om toestemming te krijgen voor de fusie met Delhaize moest de winkel drie jaar later alweer weg. Die werd overgenomen door Carrefour. Tegen het einde van dit jaar zal de nieuwe winkel de deuren openen. Het is de vijftiende franchisewinkel voor Albert Heijn en de tiende vestiging in Oost-Vlaanderen. Albert Heijn creëert op deze manier 50 jobs in Lokeren, en die moeten allemaal nog ingevuld worden.