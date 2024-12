Bevelsoverdracht van marinefregat Louise-Marie in peterstad Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas heeft fregatkapitein Helena Vande Gaer, uit Zottegem, het commando van het fregat Louise-Marie doorgegeven aan de nieuwe commandant van het schip. Sint-Niklaas is de peterstad van het fregat. Tijdens de officiële ceremonie in het stadhuis krijgt fregatkapitein Jan Gacas, uit Lokeren, de leiding over het oorlogsschip Louise-Marie. Het schip is al op grote NAVO-missies geweest en Gacas is nu klaar om de Louise-Marie en haar bemanning onder zijn vleugels te nemen. Een hoogtepunt in de militaire carrière van de Lokeraar.