Betsema mogelijk ook positief in b-staal, ploeg wacht UCI af

Denise Betsema, de veldrijdster uit de ploeg van Jurgen Mettepenningen, zou ook positief getest hebben op anabole steroïden in haar b-staal. Ze blijft voorlopig dan ook op non actief staan. Betsema heeft nu de kans om haar onschuld aan te tonen bij de UCI, dat is de internationale wielerunie. Mettepenningen wacht dat onderzoek en een eventuele sanctie van de UCI af. Als ze schuldig wordt bevonden, zal de 26 jarige Betsema haar ontslag krijgen. De Nederlandse was vorig seizoen de absolute revelatie en won maar liefst 15 crossen.