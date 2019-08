Betoverende musical Titanic in première gegaan aan Donkmeer

Aan het Donkmeer in Berlare is dit weekend de musical Titanic in première gegaan. Met 13 uitverkochte voorstellingen is Titanic een gigantisch succes voor organisator Festivaria. In de musical niet het klassieke liefdesverhaal van Jack en Rose zoals in de film , maar wel het verhaal van kapitein Smith en de verschillende passagiers aan boord. Het prachtige decor en de special effects in en rond het water maakt van de musical een waar spektakel.