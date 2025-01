Betoging vooral voelbaar op scholen en in de stations

34.000 betogers in Brussel, dat betekent dat de gevolgen van de betoging voelbaar waren tot bij ons in de streek. Vooral bij de scholen. De stakingsbereidheid van de leerkrachten was groter dan anders. 24.000 leerkrachten gaven aan te staken vandaag. En dat zorgde ervoor dat een kwart van de Vlaamse scholen de deuren gesloten hielden. Hier en daar werd er wel opvang voorzien. Ook het treinverkeer deelde in de klappen. Er reden zo goed als enkel IC-treinen vandaag. Piekuurtreinen en stoptreinen reden bijna niet uit. Bij De Lijn in Oost-Vlaanderen was er geen hinder. De staking was verder ook beperkt voelbaar in de gevangenissen, bij sommige afvalophalers, en bij Bpost.