In Kieldrecht is het boek over de geschiedenis van het actiecomité Doel2020 voorgesteld. Auteur boegbeeld Jan Creve ijvert zelf ook al meer dan 20 jaar voor de voorbestaan polderdorp aan de Schelde dat lang bedreigd werd door de uitbreiding van de haven. Want eind jaren 90 van de vorige eeuw leek het pleit beslecht. Weinigen hadden toen nog hoop op een toekomst voor het dorp. Maar via protestacties en juridische procedures is Doel 2020 er mee in geslaagd om het dorp van de sloophamer te redden.