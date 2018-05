Betogers willen minder lang werken voor meer pensioen

Ook bij afvalintercommunale Verko in Dendermonde werd er vandaag gestaakt. Ongeveer een derde van het personeel legde het werk neer. Daardoor waren de afvalrondes van het huisvuil en de PMD-zakken grondig verstoord, vooral in Berlare, Hamme, Wichelen en een deel van Dendermonde. De ophaling van GFT en papier en karton verliep wel normaal. Verko is de enige afvalintercommunale in onze regio waar de afvalophaling hinder ondervond van de staking. Het is dit jaar al de derde stakingsactie. Enkele weken geleden nog hielden de werknemers stiptheidsacties. En begin dit jaar lag het werk stil na onenigheid op de werkvloer.