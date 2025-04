Bestuurster zwaargewond na aanrijding door remmanoeuvre voor overstekend dier op N16

Op de N16 in Temse is vanmiddag een vrouw zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. De vrouw moest iets voor twee uur plots remmen voor een dier dat de weg overstak. De vrachtwagenbestuurder die achter de vrouw reed werd door het manoeuvre verrast en kon een aanrijding niet meer vermijden. Door de klap werd de auto weggeslingerd. De wagen kwam tegen de vangrail tot stilstand. De hulpdiensten moesten de bestuurster uit de auto bevrijden. Ze was zwaargewond, maar niet in levensgevaar. De vrachtwagenbestuurder raakte niet gewond