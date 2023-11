Bestuurster gewond bij hevige aanrijding op N70 in Waasmunster

Een autobestuurster is deze namiddag om het leven gekomen bij een ongeval op de N70 in Waasmunster. Op de lange kaarsrechte weg week de kleine personenwagen plots naar rechts uit, waarop de auto zonder remmen frontaal tegen een boom reed. De klap was bijzonder hevig. Enkele getuigen en een verpleegster die passeerde probeerden nog hulp te bieden, maar dat was tevergeefs. De vrouw van 30 was op slag dood. Een verkeersdeskundige moet uitzoeken wat er precies gebeurd is.