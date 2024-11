Bestuursploeg in Sint-Niklaas: met Dehandschutter als burgemeester en zonder Rousseau

In Sint-Niklaas heeft de bestuurscoalitie een akkoord over zowel de inhoud als over de schepenposten. Voor N-VA blijven Buysrogge, Callaert, Baeyens, en Hanssens schepen. Vooruit levert Van der Coelden, Van Auwermeiren, en Benabdellah af in het College. Van Gansen zal tenslotte voor cd&v de enige schepenpost bekleden. Een pak ervaring blijft dus aan boord, en de nieuwe gezichten moeten voor de nodige schwung gaan zorgen.