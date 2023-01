Bestuurspartij Open Vld komt in Laarne in 2024 op als Team Burgemeester

Partijen die in de nationale politiek beleid voeren, kiezen er steeds vaker voor om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen onder een andere naam op te komen. Vooral bij CD&V en Open Vld denken ze daarover na. In Laarne bijvoorbeeld zal bestuurspartij Open Vld niet terug te vinden zijn op de kieslijst. Wel Team Burgemeester, rond kopman en burgervader Andy De Cock. De liberalen in Laarne zijn de eerste in onze streek die voluit kiezen voor de naam Team Burgemeester. De andere blauwe burgemeesters twijfelen nog. Guido De Padt in Geraardsbergen laat zelfs in het midden of hij nog opkomt in 2024.