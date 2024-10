Bestuursakkoord ziet Aalst als 'parel in de Denderstreek, geen paria'

We zijn de redders van de Denderstreek. We zijn niet Ninove, maar Aalst en willen een duidelijk signaal geven. Dat heeft burgemeester Christoph D'Haese vanmiddag gezegd tijdens de voorstelling van het nieuwe bestuursakkoord in Aalst. De centrumrechtse coalitie van N-VA, cd&v en Voor Aalst focust op veiligheid en het Vlaamse karakter van de stad. Aalst wil ook de migratieproblematiek aanpakken en schuift zeven belangrijke projecten naar voren, die de stad nog welvarender moeten maken.