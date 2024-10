Bestuursakkoord Sint-Gillis-Waas: "Om een politieke ommekeer te realiseren moet je keuzes maken"

In Sint-Gillis-Waas slaan N-VA en Meerdangroen de handen in elkaar. Wat Koen Daniëls van N-VA zes jaar geleden niet lukte, is nu wel gebeurd: hij wordt burgemeester van de gemeente. In een coaltie met Meerdangroen behaalt hij een nipte meerderheid met 14 van de 27 zetels. Vlaams Belang en de kartellijst cd&v-Vooruit, onder leiding van huidig burgemeester Maaike De Rudder, komen dus in de oppositie terecht.