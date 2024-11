Bestuursakkoord in Sint-Niklaas: "Vaste politiepost aan het station en ontwikkeling van drie toekomstplekken"

In het nieuwe Sint-Niklase bestuursakkoord tussen N-VA, Vooruit en cd&v staat veiligheid centraal. Er komt onder andere een vaste politiepost aan het station. Verder wil het nieuwe bestuur inzetten op de ontwikkeling van drie toekomstplekken in de ballonstad, met name de terreinen van bouwmaterialenbedrijf SVK, de stationsomgeving en de ziekenhuissite. Voor de kinderopvang zijn er 200 extra plaatsen voorzien.