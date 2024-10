Bestuursakkoord in Aalst: "Vol vertrouwen om er hier de meest bruisende stad van te maken"

In Aalst heeft burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) het bestuursakkoord voor zijn derde termijn voorgesteld. Een coalitie met Vlaams Belang - de tweede partij in Aalst - komt er niet, de keuze viel voor CD&V en het liberale 'Voor Aalst'. Door het vertrek van Jean-Jacques De Gucht en Karim Van Overmeire zijn er ook heel wat nieuwe gezichten in de ploeg. Zo ook Theo Nsengimana van CD&V, de eerste zwarte schepen van Aalst. N-VA levert met Christoph D'Haese de burgemeester en behoudt haar 5 schepenen die ook de afgelopen bestuursperiode aan het roer van de stad stonden: Sarah Smeyers, Maarten Blommaert, Caroline De Meerleer, Matthias De Ridder en Katrien Beulens. CD&V vaardigt met Iwein De Koninck en Theo Nsengimana twee schepenen af. Namens Voor Aalst wordt Bart Van den Neste schepen. Sarah Smeyers is de eerste schepen, verantwoordelijk voor Erfgoed, Vlaams Karakter, het Museum, Juridische Zaken, Kerkfabrieken en Wonen. Maarten Blommaert, de tweede schepen, houdt zich bezig met Ruimtelijke Ordening, Planning en Facility. Caroline De Meerleer, als dede schepen, is verantwoordelijk voor de Burgerlijke Stand, Bevolking, Integratie, Toerisme, Onthaal, Senioren, Ouderenzorg, Stadsmarketing en Dierenwelzijn. Iwein De Koninck, de vierde schepen, heeft de bevoegdheden Openbare Werken, Mobiliteit, Personeel & Organisatie en Archief. Matthias De Ridder, als vijfde schepen, is verantwoordelijk voor Onderwijs, Gezin, Sport, Cultuur, Evenementen en de Bibliotheek. Theodomir Nsengimana, de zesde schepen, houdt zich bezig met Informatica, Financiën, en Europese en Internationale Samenwerking. Bart Van den Neste, de zevende schepen, is verantwoordelijk voor Middenstand, Markten en Foren, Jeugd, Leefmilieu, Klimaat en Energie. Tot slot is Katrien Beulens, de achtste schepen, is verantwoordelijk voor Sociale Zaken, Sociale Economie, Industrie, Landbouw, Patrimonium, Zorgeconomie en Zorginnovatie.