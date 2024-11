Bestuursakkoord bij coalitie van N-VA, Vooruit en CD&V in Sint-Niklaas

Één maand na de gemeenteraadsverkiezingen, hebben N-VA, Vooruit en cd&v de nieuwe bestuursploeg voor Sint-Niklaas voorgesteld. Dat gebeurde op een persvoorstelling in de Vredeszaal van het stadhuis. Het heeft wat langer geduurd dan verwacht, maar de ploeg heeft dan ook de tijd genomen om een uitgebreid akkoord te schrijven. Dat vertelde Lieven Dehandschutter, die ook de ploeg zal leiden als burgemeester. Zijn partij N-VA levert 4 schepenen, Vooruit krijgt er 3, en cd&v 1. Conner Rousseau, die de onderhandelingen heeft gevoerd voor Vooruit, zal geen lokaal mandaat opnemen. N-VA won de verkiezingen in Sint-Niklaas en burgemeester Lieven Dehandschutter kreeg twee weken initiatiefrecht. Maar het duurde dus nog twee weken langer om de partijen tot een bestuursakkoord te krijgen. In dat akkoord staat onder andere dat Sint-Niklaas veiliger, bereikbaarder, properder en gezelliger worden. Er komen ook investeringen in betaalbaar en sociaal wonen. En 200 nieuwe plaatsen in de kinderopvang. Het nieuwe bestuur wil ook investeren in meer bussen. En het Hendrik Heymanplein zal aangepakt worden. Dat hebben Dehandschutter en Rousseau zopas bekendgemaakt.