Bestuurlijke fusie Mariagaard, Katholieke scholen regio Tussenbeke en Katholiek Onderwijs Wetteren

Leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar met een grote interesse in techniek, kunnen vanaf volgende maand terecht in de techniekacademie van Hamme. Het PTI in wil zo leerlingen van 10 tot 12 jaar op een unieke manier kennis laten maken met techniek en technologie. En dat is belangrijk, want de arbeidsmarkt kampt al jaren met een groot tekort aan technische en wetenschappelijk opgeleiden.