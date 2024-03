Bestuurder zwaargewond nadat auto over de kop gaat in Berlare

Op de Gentsesteenweg in Berlare is zondagvoormiddag een bestuurder zwaargewond geraakt, nadat hij met zijn wagen over de kop was gegaan. De man reed in de richting van Zele toen hij, om een nog onbekende reden, van zijn baan afweek en tegen een andere, geparkeerde auto terechtkwam. De klap was enorm en de auto belandde op zijn dak. Het geparkeerde voertuig werd enkele meters verder geslingerd. De bestuurder is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.