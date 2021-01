Bestuurder zwaargewond na spectaculair verkeersongeval in Bazel

Bij een zwaar ongeval in de Kruibeekse deelgemeente Bazel is vrijdagavond een bestuurder zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer verkeerde zelfs even in levensgevaar. Twee wagens botsten iets voor middernacht frontaal op elkaar in de Rupelmondestraat. De klap was zo hevig dat beide wagens tot schroot werden herleid. Een van de wagens ramde na de zware klap ook nog een boompje en kwam uiteindelijk in een bushokje tot stilstand. De bestuurder van die wagen raakte als bij wonder slechts licht gewond. De andere bestuurder verging het minder goed. De brandweer moest hem uit zijn wagen bevrijden, waarna hij in allerijl naar het ziekenhuis werd overgebracht. De man droeg ook geen veiligheidsgordel. Na controle bleken beide bestuurders bovendien onder invloed van alcohol te zijn.