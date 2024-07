Bestuurder zwaargewond na klap tegen boom in Stekene

In Stekene is vanmorgen een man zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval, vlakbij de E34. De bestuurder verloor de controle over het stuur op een parallelweg van de E34. De wagen kwam uiteindelijk in de berm, tegen een boom terecht. De brandweer moest ter plaatse komen om het slachtoffer uit de wagen te bevrijden. De man werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas. Hij is niet in levensgevaar. Door het ongeval was de rijbaan een tijdlang in beide richtingen afgesloten.