Bestuurder zwaargewond na frontale aanrijding op Burchtakker in Stekene

In Stekene is gisteravond een bestuurder zwaargewond geraakt bij een frontale aanrijding. Op Burchtakker, een parallelweg naast de E34, zijn een auto en kleine bestelwagen in een bocht met een harde klap frontaal tegen elkaar gereden. De personenwagen kwam terecht in de gracht en de bestuurder is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de bestelwagen bleef ongedeerd. De Burchtakker is een tijdlang afgesloten geweest voor doorgaand verkeer in beide richtingen.