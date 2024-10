Bestuurder van 80 overleden na frontale klap tegen container in Stekene

Op Drieschouwen in Stekene is deze ochtend rond 8 uur een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een man reed er met zijn wagen zonder remmen in op een container die op de rijbaan stond om werkzaamheden aan de oprit van een woning uit te voeren. Getuigen van het ongeval snelden ter plaatse maar stelden dan al vast dat de bestuurder geen teken van leven meer gaf. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat mocht helaas niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer overleed aan de gevolgen van de botsing of door een medisch probleem.