In Moerbeke heeft een landbouwer de brandweer gisterochtend heel wat werk bezorgd. Op de rotonde aan het op- en afrittencomplex van de E34 verloor de boer een groot deel van zijn lading aardappelen. Dat gebeurde nadat de boer de rotonde iets te bruusk was opgereden. Tonnen aardappelen kwamen op het fietspad en in de berm naast de rijbaan terecht. Het opruimen van de verloren lading nam een dik uur tijd in beslag. De afrit van de E34 komende van Antwerpen was daardoor ook een tijdlang afgesloten.