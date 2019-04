Bestuurder pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding op E34 in Kallo

Is het juridisch steekspel rond de rechttrekking van de N42 tussen de witte brug in Godveerdegem en Ascoop in Steenhuize-Wijnhuize eindelijk voorbij? Volgens Zottegems schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele staan we er in elk geval dicht bij. Gerechtelijke procedures zorgen er al bijna 40 jaar voor dat het verkeer tussen Godveerdegem en Steenhuize-Wijnhuize nog altijd over een bochtig deel van de gewestweg N42 wordt gestuurd. Nochtans vinden heel wat gemeenten en steden langs deze drukke gewestweg, en ook Voka, de rechttrekking broodnodig. In 2016 bevestigde ook een vrederechter de hoogdringendheid ervan, maar het daaraan gekoppelde afschaffen van buurtwegen stak dan weer stokken in de wielen. Nu is alles rond zodat volgende week de omgevingsvergunning toch zou kunnen worden afgeleverd. En daarna kan het snel gaan, zegt Diependaele. Hoe snel, dat is dan weer wel nog af te wachten