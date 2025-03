Bestuurder over de kop na aanrijding in Lokeren: man gewond naar ziekenhuis

Een bestuurder is deze ochtend met zijn auto over de kop gegaan op de Koning Albertlaan in Lokeren. De man werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde om iets voor negen uur. Een bestuurder week met zijn auto af van de rijbaan en botste tegen een geparkeerde wagen. Door de klap ging hij met zijn auto over de kop en belandde terug op zijn wielen, dwars over de rijbaan. De bestuurder moest uit de auto geholpen worden. Hij werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Door de aanrijding liepen drie geparkeerde wagens eveneens schade op. De Koning Albertlaan was door het ongeval een tijdlang deels afgesloten voor het verkeer.