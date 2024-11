Bestuurder onder invloed van alcohol en drugs ramt betonnen paal en eindigt op flank in Temse

Op de Haasdonksesteenweg in Temse is gisteravond een auto tegen een betonnen paal geknald en vervolgens op zijn kant terechtgekomen. De bestuurder, een 29-jarige Pool, bleek dronken en onder invloed van drugs. De auto reed in het centrum van Velle pal op een betonnen paal van een verkeerssluis. Door de klap werd de zware paal volledig uit de grond gerukt. De auto belandde op zijn flank en schoof zo’n dertig meter verder, tegen een tweede gelijkaardige paal. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De bestuurder zelf raakte niet gewond, maar gaf wel een erg verwarde indruk. Hij legde een positieve adem- en speekseltest af. Daarnaast bleek hij ook niet aan zijn proefstuk toe, want hij stond geseind voor de betekening van een rijverbod.