Bestuurder onder invloed is aangehouden na dodelijk ongeval, Peter ziet alles gebeuren: "Proberen reanimeren, maar het was te laat"

In Geraardsbergen is gisterochtend een man van 71 jaar om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Op de drukke Edingseweg in deelgemeente Moerbeke, reed een 44-jarige chauffeur frontaal in op een rolstoeltaxi. De bestuurder en één inzittende bleven ongedeerd, maar de 71-jarige passagier, overleefde de klap niet. Hij zat geklemd met zijn rolstoel achteraan het voertuig. De chauffeur van de andere auto, was onder invloed van alcohol en drugs.