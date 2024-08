Bestuurder om het leven gekomen bij een ongeval op het spoor in Zele

We beginnen dit nieuws met een dodelijk ongeval op de sporen in Zele. Dat ongeval is nog maar net gebeurd, rond vijf uur deze namiddag op de lijn Antwerpen-Gent. Ter hoogte van de spooroverweg van Huivelde is een auto gegrepen door een trein. De man die aan het stuur van de auto zat, heeft de aanrijding niet overleefd. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. De hulpdiensten zijn daar ter plaatse. Ze hebben de nabije omgeving afgesloten. Op de trein zaten een vijftigtal passagiers. Er worden pendelbussen ingelegd van Zele naar Dendermonde.