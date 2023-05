Bestuurder lichtgewond na crash tegen elektriciteitspaal in Westrem

Vanochtend is in Beveren een nagelnieuw PIT-voertuig betrokken geraakt bij een verkeersongeval. PIT staat voor Paramedisch Interventieteam. Kort gezegd gaat het om een ambulance met een spoedverpleegkundige en een ambulancier aan boord. Het voertuig was met sirenes en zwaailichten aan op weg naar het Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas, maar is dus niet verder dan Beveren geraakt. Hulpverleningszone Waasland moet door het ongeval aan het schuiven, zowel in personeel als in materiaal. Zodat de medische zorg in het Waasland ten allen tijde gegarandeerd blijft.