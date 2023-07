Bestuurder levensgevaarlijk gewond na ongeval op E34 in Vrasene

Rond half één deze middag is er een zwaar ongeval gebeurd in de polders tussen de Beverse deelgemeenten Kieldrecht en Verrebroek. Op het kruispunt van de Gemenestraat met Turfbanken botsen twee auto's tegen een hoge snelheid op elkaar. Eén auto komt in de gracht terecht, de andere wagen komt tot stilstand in een boomgaard. De hulpdiensten kwamen met verschillende ambulances ter plaatse. Eén bestuurder moest door de brandweer bevrijd worden en werd daarna gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de eerste vaststellingen zou één van de bestuurders geen voorrang verleend hebben. Op dit kruispunt gebeurden in het verleden nog al ongevallen. De gemeente Beveren is op de hoogte van de gevaarlijke situatie aan de Turfbanken. Schepen Jeroen Verhulst laat aan onze redactie weten dat ze de situatie ter plaatse nog eens onder de loep gaan nemen. Ze willen het kruispunt veiliger maken door onder andere het aanbrengen van wegmarkeringen en extra signalisatie. De schepen benadrukt wel dat chauffeurs eerst en vooral hun verantwoordelijkheid moeten nemen, en de voorrangsregels moeten respecteren.