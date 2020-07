Bestuurder levensgevaarlijk gewond bij frontale botsing in Beveren

De inwoners van Beveren krijgen inspraak in de opmaak van het nieuwe circulatieplan van de gemeente. Zoals u weet wordt er in en rond Beveren druk gewerkt. Onder meer door de Oosterweelwerken moet de gemeente daardoor veel sluipverkeer slikken. Dat zorgt voor heel wat onvrede in enkele woonwijken. De gemeente lanceert daarom een online platform, waar elke inwoner z'n mening kan geven over de verkeerssituaties. Ze kunnen zo mee bepalen om bijvoorbeeld nog meer fietsstraten in te voeren, of in bepaalde straten éénrichtingsverkeer toe te laten. Normaal organiseert de gemeente infoavonden om dat te doen. Nu moet het dus digitaal.