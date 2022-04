In Berlare is een aannemer vandaag gestart met de heraanleg van het centrum van de gemeente. Zo is het Dorp, de straat rond de kerk, helemaal afgesloten. De klinkers worden vervangen door asfalt. De heraanleg van het centrum zal ongeveer één maand duren. Wie dus in het centrum van Berlare moet zijn, houdt best rekening met de omleiding. Er worden ook fietssuggestiestroken aangelegd en de gemeente is van plan om een zone 30 in te voeren.