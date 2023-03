Bestuurder in levensgevaar na zwaar ongeval vlak voor Beverentunnel

In Verrebroek, bij Beveren, gaat de verbindingsweg N451 maandag opnieuw open. De weg was, tussen de afrit van de expresweg E34 en Kieldrecht, anderhalve maand dicht omwille van wegenwerken. De baan is ook een belangrijke verbindingsweg naar de verschillende bedrijven- en industrieterreinen in de Waaslandhaven. Door het intense gebruik en het vele zware verkeer was het wegdek gevaarlijk beschadigd geraakt. Naast een volledig nieuwe rijbaan, met vrijliggende fietspaden in beide richtingen, is er nu ook een aansluiting voor fietsers op het nieuwe Logistiek Park Waasland. Er is ook een nieuwe bushalte geplaatst. Maandagochtend, nog voor de ochtendspits, gaat de baan opnieuw open.