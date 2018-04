Mobiliteit en Verkeer Bestuurder in levensgevaar na ongeval in Kieldrecht

In de West-Zeestraat, dat is een verbindingsweg tussen de Beverse deelgemeenten Kieldrecht en Doel, is gisteravond een zwaar ongeval gebeurd. Twee auto's botsten er met elkaar. Eén van de twee bestuurders is in levensgevaar, de andere raakte lichtgewond. Eén passagier is zwaargewond. Het kruispunt waarop het ongeval gebeurde heeft al jaren een slechte reputatie. Er gebeurden al meerdere zware ongevallen.