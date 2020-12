Mobiliteit en Verkeer Bestuurder gewond nadat wagen over de kop gaat op E17 in Temse

Op de E17 in Temse was er vanmorgen een zwaar verkeersongeval in de richting Gent. Net voorbij de afrit naar Haasdonk verloor een autobestuurder rond half vijf de controle over het stuur. De wagen ging over de kop en kwam midden op de snelweg op zijn dak tot stilstand. Enkele getuigen konden de bestuurder uit zijn wagen helpen. Hij overleefde de klap en is voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De ochtendspits verliep door het ongeval een tijdlang moeizaam.