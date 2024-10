In Dendermonde is een chauffeur gisterenavond gewond geraakt bij een verkeersongeval. Op de N41 belandde de wagen in de gracht. Hij was afgeweken van de rijbaan, en daarbij tegen een boom gebotst. De auto kwam daarna enkele meters lager, terecht in de gracht naast de weg. De bestuurder werd bevrijd uit z'n wagen, met de hulp van omstaanders, en overgebracht naar het ziekenhuis.