Bestuurder gewond na stevige klap op N47 Zelebaan in Lokeren

In Verrebroek, bij Beveren, zijn deze ochtend de werken begonnen aan de Verrebroekstraat, de N451. Dat is de gewestweg die Verrebroek met de expresweg E34 verbindt. Het hele traject moet heraangelegd worden want het wegdek is daar in zeer slechte staat. Ook de riolering wordt aangepakt. Door de werken moet het verkeer dat van de E34 naar Verrebroek of Kieldrecht moet, omrijden via Meerdonk. Vrachtverkeer naar de haven wordt omgeleid via de E34 en de R2. Als alles volgens plan verloopt zullen de werken eind mei afgelopen zijn.