Bestuurder gewond na slippartij door watergladheid op E17 in Temse

Ondanks de voorzorgsmaatregelen, was er deze voormiddag toch een slippartij op de E17 in Temse. Daarbij raakte een iemand gewond. Het ongeval gebeurde op de snelweg in de richting van Antwerpen. Op het moment van het ongeval regende het fel. Door de watergladheid verloor een bestuurder de controle over zijn wagen, knalde tegen de betonnen middenberm en kwam ook met een vrachtwagen in aanrijding. Die kon een eindje verderop veilig op de pechstrook stoppen, maar de auto kwam midden op de rijbaan tot stilstand. Ook lagen er heel wat brokstukken op de weg. Daardoor was er heel wat verkeershinder en file tot gevolg. De chauffeur van de wagen werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.