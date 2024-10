Bestuurder geklemd nadat auto tegen oplegger botst in Sint-Antelinks

Vanochtend botste een vrouw in Sint-Antelinks, bij Herzele, tegen de oplegger van een geparkeerde vrachtwagen. De bestuurster raakte geklemd in haar voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd. De bestuurster verklaarde dat ze door de laagstaande zon de vrachtwagen niet zag staan en een aanrijding niet meer kon vermijden. De vrouw werd gewond en in shock afgevoerd naar het ziekenhuis. Haar wagen werd ernstig beschadigd. Door het ongeval verliep het verkeer langs de Kauwstraat in Erpe een hele tijd moeizaam. De brandweer heeft het verkeer in goede banen moeten leiden en heeft ondertussen de weg opgeruimd.