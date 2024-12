Bestuurder gaat uit de bocht op klaverblad E17 in Sint-Niklaas

Op het klaverblad van de E17 in Sint-Niklaas heeft een chauffeur gisteren de controle verloren in een bocht. De bestuurder liep een hoofdwonde op. Het ongeval gebeurde op de oprit van de E17 in de rijrichting van Antwerpen, komende uit Sint-Niklaas. De bestuurder verloor in de scherpe bocht de controle over zijn wagen. Die botste eerst tegen een hoge boordsteen en kwam uiteindelijk een dertigtal meter verder tot stilstand in de berm. De chauffeur werd met een hoofdwonde afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde nooit in levensgevaar. De verkeershinder bleef beperkt.